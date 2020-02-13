В ВОЗ заявили, что вызванное новым коронавирусом заболевание нельзя называть пневмонией

ЖЕНЕВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Заболевание, вызванное новым коронавирусом, пока не имеет устоявшегося определения: его неправильно называть пневмонией, однако к острым респираторным (ОРЗ) оно также не отнесено. Дискуссия на этот счет продолжается, заявил в четверг ТАСС официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Отвечая на вопрос, можно ли называть новую болезнь пневмонией или ОРЗ, он сказал: "Это не пневмония. Новое название еще обсуждается". По его словам, речь идет о "коронавирусном заболевании 2019 года".

В среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве, что в классификации болезней новое заболевание будет зарегистрировано как COVID-19. Это аббревиатура из четырех составляющих: CO - corona, VI - virus, D - disease, а 19 - указание на 2019 год, когда был обнаружен новый вирус. Глава ВОЗ мотивировал это решение правилами, согласованными ВОЗ, Всемирной организацией охраны здоровья животных и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. "Необходимо найти название, которое не связано с географическим пунктом, животным, конкретными людьми или группой людей", - пояснил он. По его словам, регистрация COVID-19 даст возможность "использовать стандартный формат для любой будущей вспышки коронавируса".

30 января ВОЗ сообщила, что выявленной в Китае болезни, вызванной коронавирусом, рекомендовано присвоить временное название - "острое респираторное заболевание 2019-nCoV". Как подчеркнула организация, постоянное официальное название будет определено в рамках Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем - нормативного документа, являющегося краеугольным камнем статистики здравоохранения. ВОЗ также предложила временно закрепить за коронавирусом, приведшим к вспышке болезни в Китае, название 2019-nCoV.