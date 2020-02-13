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Право на маткапитал смогут получить одинокие отцы, усыновившие первого ребенка

В настоящее время на маткапитал могут рассчитывать лишь мужчины - единственные усыновители второго, третьего ребенка или последующих детей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в четверг рекомендовал палате принять поправку, распространяющую право на получение маткапитала на первого ребенка и на отцов - единственных усыновителей ребенка.

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Такое изменение предлагается внести в статью 3 закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". На сегодняшний день он предусматривает выдачу маткапитала лишь мужчинам - единственным усыновителям второго, третьего ребенка или последующих детей.

Поправка предусматривает включение в число получателей маткапитала в размере 466 617 рублей мужчин, "являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2020 года".

Это одна из поправок, предложенных "Единой Россией" и главой комитета Тамарой Плетневой ко второму чтению законопроекта о возможности направления средств материнского капитала на строительство дома на садовом участке.

Как пояснила журналистам Плетнева, размер выплаты одиноким отцам - усыновителям второго и последующих детей также будет увеличен до 616 617 рублей.

"В том случае, если какая-то беда в семье, а папа - единственный родитель ребенка, он имеет такие же права, потому что это и называется материнским или семейным капиталом", - добавила первый зампред комитета Ольга Окунева.

Помимо этой поправки, комитет рекомендовал палате поддержать изменения, направленные на реализацию инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала. В послании Федеральному собранию глава государства предложил продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года, выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка, а также увеличить размер выплаты для семей с двумя детьми.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПлетнева, Тамара ВасильевнаОкунева, Ольга Владимировна
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