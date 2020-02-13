Песков напомнил о поручении Путина проверить дело "Сети"

Отвечая в четверг на вопросы журналистов, представитель Кремля констатировал, что "в целом были поручения президента о проверке этого дела, в том числе и по итогам дискуссий, которые имели место в ходе заседания Совета по правам человека, и других обращений на имя президента".

"Президента просили проверить, и он инициировал проверки законности", - отметил Песков. Он также заверил, что в Кремле "обратили внимание" на письмо ученых, которые выступили за отмену приговора по делу "Сети".

Дело "Сети"

10 февраля семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от шести до 18 лет приговором Приволжского окружного военного суда в Пензе. Подсудимыми по делу проходили Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Шакурского и Пчелинцева обвиняли в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), остальных - в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Трое фигурантов обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков.