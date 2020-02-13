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В Кремле сравнили некоторые опросы общественного мнения с игрой в наперстки

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что какой-то социологический инструментарий "может не всегда давать достоверную картину"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Социологические исследования не всегда дают достоверную картину, зачастую формой и характером вопросов можно "играть как в наперстки". Такое мнение высказал в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать данные Киевского международного института социологии и российского "Левада-Центра" о том, что отношения россиян и украинцев друг к другу ухудшилось.

Песков отметил, что не знает, как именно проводился опрос - какой был характер вопросов, их форма и последовательность. По его словам, данный социологический инструментарий "может не всегда давать достоверную картину".

"Недавно у нас был опрос по уровню доверия [президенту РФ Владимиру] Путину, вы знаете, что он среди социологов вызвал очень жаркую дискуссию, там начались и даже обвинения в манипулировании. Очевидно, что этим инструментарием можно зачастую играть как в наперстки", - сказал Песков.

В связи с этим представитель Кремля предпочел воздержаться от комментирования результатов опросов по Украине, подчеркнув, что он не знает, "насколько это достоверное исследование". "Я не знаю, кого спрашивали, какая выборка, где, в каких регионах, как спрашивали, что за фокус-группы. Поскольку здесь тоже можно проявлять чудеса социологической изощренности, я бы воздержался от комментариев", - заключил пресс-секретарь президента.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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