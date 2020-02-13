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Китайская вирусная пневмония

Роспотребнадзор и Минпросвещения направили школам рекомендации в связи с коронавирусом

Также в рекомендациях указаны меры, которые нужно принять в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор и Минпросвещения направили в школы рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции, гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщается в совместном методическом письме ведомств, которое имеется в распоряжении ТАСС.

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"В целях усиления мероприятий по информированию населения о мерах профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции направляем информационно-методические материалы для общеобразовательных организаций", - сообщается в документе.

Как сообщается в документах, школам при подготовке к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ, в частности, нужно проверить работу вентиляционных систем, обратить внимание на условия соблюдения оптимального теплового режима, режима проветривания помещения, проверить наличие термометров, дезинфекционных средств, средств индивидуальных защиты органов дыхания, перчаток, а также наличие медицинского изолятора для временной изоляции детей с признаками ОРВИ.

Также отмечается, что со школьниками нужно провести обучающие занятия, а с родителями беседы по мерам профилактики гриппа. Кроме того, в рекомендациях предусмотрены меры в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Например, при росте заболеваемости школам следует ввести ограничительные мероприятия, "в том числе приостановление учебного процесса в школах, отмену массовых культурных и спортивных мероприятий".

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РоссияКитайская вирусная пневмония
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