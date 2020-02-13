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Предложения по изменениям в Конституции

Рошаль: вертикальную систему управления здравоохранением следует закрепить в Конституции

По словам главы Национальной медицинской палаты, "советская система организации мед помощи была одной из лучших в мире"

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Вертикально интегрированная модель управления системой здравоохранения должна быть закреплена в Конституции РФ, сказал в четверг на встрече с главой государства Владимиром Путиным сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, президент Национальной медпалаты, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

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"Нам необходима вертикально интегрированная система управления здравоохранением, и губернаторы в этой системе найдут свое место. Считаю и не скрываю этого, что советская система организации медицинской помощи была одной из лучших в мире. Это было признано мировым сообществом - она была доступной и, подчеркиваю, удобной для пациентов. И лозунг "Врач для больного, а не больной для врача" был основным, - отметил он. - Поэтому мы старались сформулировать <...> предложения, <...> чтобы как-то выстроить вертикальную модель управления здравоохранения в современных условиях".

Рошаль пояснил, что на данный момент в Конституции только одна статья - 41-я, согласно которой каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь, посвящена здравоохранению. Чтобы обозначить вертикальную модель управления отраслью, Национальная медицинская палата предлагает в статье 71, пункте "е" "установление основ федеральной политики и федеральные программы в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития РФ" добавить "установление единых правовых основ организации медицинской помощи".

"Следующая наша поправка относится к пункту "ж" 72-й статьи. <...> В этом пункте идет речь о координации вопросов здравоохранения, защиты семьи, материнства, отцовства и так далее. Мы предлагаем дополнить пункт "ж" следующим: "координация вопросов здравоохранения, включая вопросы укрепления общественного здоровья, создания условий для ведения здорового образа жизни, обеспечение и оказание доступной и качественной медицинской помощи" и далее по тексту", - добавил Рошаль.

Часть первую 132-й статьи, которая определяет полномочия органов самоуправления, предлагается изложить в следующей редакции: "Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают, исполняют местный бюджет, устанавливают местные законы и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, обеспечивают доступность медицинской помощи и также решают иные вопросы". "Мы понимаем, что представленные выше предложения не решают всех проблем здравоохранения, но все же каким-то образом нужно выстраивать вертикаль управления", - добавил Рошаль.

"У вас много поправок, много предложений, каждое должно быть изучено, тем более, что это важнейшее направление нашей работы - здравоохранение. Вопрос только, что можно взять в Конституцию, а что на другом уровне учесть", - ответил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРошаль, Леонид МихайловичПредложения по изменениям в Конституции
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