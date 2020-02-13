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Предложения по изменениям в Конституции

Садовничий предложил закрепить в Конституции историческое значение науки в стране

Все стратегические успехи России были связаны с успехами и в науке, отметил ректор МГУ

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Историческая роль представителей науки в развитии России должна быть закреплена в Конституции, считает ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. Об этом он сказал журналистам в четверг.

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"Само обсуждение [создания в России конституционно-правового фундамента для развития науки] и те предложения, с которыми мы уже ознакомились, безусловно, говорят о повышении внимания правительства, государства к роли науки у нас в стране, это видно во всем. Я бы несколько конкретных мыслей высказал <…> В первую очередь, хоть это и было в предыдущей Конституции, надо четко обозначить историческое значение науки у нас в стране, начиная от М. В. Ломоносова и так далее, поскольку все стратегические успехи нашей страны были связаны с успехами и в науке. Нужно закрепить историческую роль", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин провел 13 февраля встречу с рабочей группой по подготовке изменений в Конституции. В ходе обсуждения директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева предложила создать "конституционно-правовой фундамент" для развития российской науки. Она отметила, что в 71-й и 72-й статьях конституции необходимо закрепить приоритеты научно-технологического развития, а в 114-й статье наделить правительство РФ полномочием их государственной поддержки.

"В статье 71-й хотелось бы более четко закрепить роль государственной власти в поддержке науки. Такими четкими фразами, что это одна из основных задач и роль государства должна быть связана с поддержкой науки, в прежней Конституции там об этом сказано мало. В 72-й статье, может быть, также [нужно обозначить] роль субъектов федераций в развитии науки", - пояснил Садовничий. Он также высказался в поддержку включения в 114-ю статью положений о наделении правительства РФ полномочиями "в поддержке научных приоритетов и науки".

Теги
РоссияСадовничий, Виктор АнтоновичПредложения по изменениям в Конституции
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