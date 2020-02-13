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Предложения по изменениям в Конституции

Эксперты назвали защиту животных на уровне Конституции крайне необходимой мерой

Журналист, ведущий программы "Как устроен мир" Тимофей Баженов считает, что это также поможет объединить экоактивистов

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Отражение в Конституции РФ требования об ответственном обращении с животными является необходимой мерой. Она позволит защитить диких, сельскохозяйственных, городских и лабораторных животных, а также объединить экоактивистов и повысить престиж России среди других стран, уверены опрошенные ТАСС эксперты.

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"Это сделать крайне необходимо. Поправки именно о гуманном обращении с животными необходимы потому, что нет понятия "животные" в конституции. То есть на территории России они есть, а на бумаге, в основном законе, нет, они не упоминаются. Это приводит к невозможности защитить прежде всего три категории животных: сельскохозяйственных, лабораторных и диких", - сказала ответственный секретарь региональной общественной организации "Московское общество защиты животных" Ольга Милюгина.

По ее словам, сейчас трудно защищать и городских животных, потому что "они тоже не прописаны" в Конституции РФ.

Певица, киноактриса и телеведущая Илона Броневицкая также считает, что внесение в конституцию изменений, касающихся животных, необходимо и позволит России выйти на новый уровень толерантности по отношению к животным. "Есть страна, где самый большой порядок с безнадзорными животными, где самый большой порядок вообще в сфере обращения с животными. Это Германия, где животные упомянуты в конституции. И это очень правильно. Если мы это сделаем, то это будет еще один шаг к тому, чтобы нас называли цивилизованной нацией", - отметила она.

Отражение в основном законе необходимости ответственного обращения с животными позволит объединить экоактивистов, считает журналист, ведущий программы "Как устроен мир" Тимофей Баженов. "Защита нашей фауны и флоры - дело первостепенной важности. Замечательно, что такое право каждого россиянина будет закреплено в Основном законе РФ. Возможно, такая законотворческая инициатива поможет объединить экоактивистов", - сказал он.

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РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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