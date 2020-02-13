Подозреваемого в угрозах убийством главу округа Ставрополья отстранили от должности

СТАВРОПОЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на период следствия отстранил от должности главу Георгиевского городского округа Максима Клетина, подозреваемого в угрозах убийством своей знакомой и использовании подложных документов. О своем решении глава региона сообщил в четверг на странице в Instagram.

"Возбуждены уголовные дела. Это факт, который ни к чему другому, кроме как к утрате доверия, в том числе и моего лично, привести не может. Это правило для всех и без исключений. Поэтому я принял решение отстранить главу Георгиевского городского округа от занимаемой должности на время проведения следствия", - написал Владимиров.

Исполняющей обязанности главы городского округа назначена Жанна Донец, ранее занимавшая должность первого заместителя главы администрации.

О возбуждении уголовных дел в отношении Клетина в краевом следственном управлении СК РФ сообщили в среду. По данным следствия, в 2017 году Клетин предоставил подложный документ о высшем образовании в комиссию по отбору кандидатов на должность главы городского округа, а в 2018 и 2019 годах во время ссор со своей знакомой угрожал ей избиением и убийством, приставляя к ней нож и имитируя ее удушение.