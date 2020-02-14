{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

В Японии задействовали резервный фонд для борьбы с коронавирусом

Для предотвращения распространения коронавируса внутри страны выделят $94 млн

ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Кабинет министров Японии во главе с премьером Синдзо Абэ в пятницу одобрил использование средств из резервного фонда для финансирования мер, направленных на борьбу с распространением нового коронавируса. Об этом сообщило агентство Kyodo.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

В рамках инициативы будет задействовано 10,3 млрд иен ($94 млн). Эти средства, которые пойдут в первую очередь на меры по предотвращению распространения коронавируса внутри страны, входят в первый пакет финансовой помощи на общую сумму 15,3 млрд иен (около $139 млн), утвержденный в четверг японским правительством.

Накануне крупнейшая газета страны Yomiuri проинформировала, что кабинет намерен выделить в общей сложности 500 млрд иен (более $4,5 млрд) для экстренной финансовой помощи малым и средним предприятиям, которые оказались в затруднительном положении из-за эпидемии в Китае, вызванной коронавирусом. По сведениям издания, поддержка будет оказана также владельцам гостиниц, которые несут немалые убытки из-за резкого сокращения числа китайских туристов.

Общее число зараженных новым коронавирусом в Японии к настоящему времени достигло 251 человека. Большинство из них - пассажиры и экипаж американского круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Иокогама.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Ранее сообщалось, что число жертв вируса в Китае превысило 1,3 тыс. человек, выздоровели около 6 тыс., были инфицированы свыше 59,8 тыс.

Теги
ЯпонияАбэ, СиндзоКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
В ВОЗ заявили об угрозе заражения новым коронавирусом для трети населения Земли
Эксперт при Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини при этом отметил, что карантины способны лишь замедлить, но не остановить распространение заболевания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС