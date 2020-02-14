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Китайская вирусная пневмония

СМИ: крупнейшие операторы круизных лайнеров исключают порты Азии из маршрутов

В компании Celebrity Cruises подчеркнули, что "такое решение обусловлено необходимостью обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа"

СИНГАПУР, 14 февраля. /ТАСС/. Крупнейшие компании - операторы круизных лайнеров из-за эпидемии коронавируса начали менять маршруты, исключая заходы в порты Сингапура и другие направления в Азии. Об этом пишет в пятницу газета The Straits Times со ссылкой на полученную от компаний информацию.

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В американской компании Celebrity Cruises рассказали изданию, что "до последнего момента не было решения об отказе от азиатских маршрутов. Однако учитывая, что многие страны в этом регионе закрывают свои порты из-за угрозы распространения нового вируса, для захода некоторых круизных лайнеров вместо Сингапура был выбран Дубай". В компании также подчеркнули, что "такое решение обусловлено необходимостью обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа".

Оператор Royal Caribbean сообщил, что намеченные на конец февраля два круиза, которые должны были начаться из порта Сингапура, "отменены в связи с нынешней ситуацией". Вместе с тем в компании подчеркнули, что "местный рынок остается одним из приоритетных для перевозчика". Норвежская компания Cruise Line сообщила, что отменяет все круизы в Азии в период с 15 апреля до 7 декабря. Последний лайнер, который направлялся из Кейптауна и должен был зайти в Сингапур 22 марта, будет направлен в Грецию.

Проблемные лайнеры

Вышедший из Гонкога 1 февраля круизный лайнер Westerdam больше недели не мог причалить в азиатских портах, поскольку власти не разрешали сделать остановку, опасаясь возможного наличия на борту людей с подозрением на коронавирус. Только 13 февраля судно прибыло в камбоджийский порт Сиануквиль, и в пятницу пассажиры начали спускаться на берег. В японском порту Иокогама стоит круизный лайнер Diamond Princess, среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. На сегодняшний день число инфицированных на судне достигло 219 человек.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию.

Теги
СингапурОАЭГрецияНорвегияКитайская вирусная пневмония
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