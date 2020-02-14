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В Японии отменили крупнейшую в стране выставку фототехники из-за коронавируса

CP+ должна была пройти в соседнем с Токио городе Иокогама с 27 февраля по 1 марта

ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Проведение крупнейшей в Японии выставки фото и видеотехники CP+ было отменено из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в пятницу объявили организаторы выставки.

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"Мы приняли решение отменить CP+2020, поскольку для нас является приоритетным здоровье и безопасность наших гостей и участников", - говорится в сообщении организаторов. Экспозиция должна была пройти в соседнем с Токио городе Иокогама с 27 февраля по 1 марта.

Общее число зараженных новым коронавирусом в Японии к настоящему времени превысило 250 человека. Большинство из них - пассажиры и экипаж американского круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Иокогама. В четверг был зафиксирован первый летальный случай среди местных жителей, заразившихся коронавирусом - в больнице умерла пожилая жительница префектуры Канагава.

Теги
ЯпонияКитайская вирусная пневмония
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