В Японии с находящегося на карантине лайнера эвакуировали первую группу пожилых людей

ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Первая группа людей в возрасте старше 80 лет, у которых не обнаружено заражения новым коронавирусом, эвакуирована в пятницу с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама. Об этом сообщило агентство Kyodo .

По его данным, теперь пожилых людей должны расселить в специально подготовленном для этого общежитии одного из местных высших учебных заведений. К настоящему моменту неизвестно, сколько именно людей было эвакуировано с лайнера, однако ранее сообщалось, что в первую группу должны войти около 10 человек старше 80 лет. Всего на судне находятся более 200 человек этой возрастной категории, тогда как порядка 80% пассажиров - люди старше 60 лет.

На борту Diamond Princess находятся около 3,6 тыс. человек из 50 стран, включая Россию. Общее число зараженных на лайнере на данный момент составляет 219 человек, включая работавшего там сотрудника карантинной службы. В настоящее время граждан РФ среди инфицированных нет.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На Diamond Princess действует карантин, который должен продлиться до 19 февраля.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах, включая Россию. Власти Китая подтвердили более 63,8 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 1380 инфицированных умерли, выздоровели свыше 6,7 тыс. человек.