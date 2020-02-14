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Китайская вирусная пневмония

Карантин из-за коронавируса парализовал работу международных организаций в КНДР

В течение двух недель для иностранцев полностью закрыт въезд и выезд с территории КНДР, при этом те, кто находится в столице республики, не должны покидать территорию посольств и пределов дипломатического городка
Описание
© Евгений Агошков/ТАСС

ПХЕНЬЯН, 14 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Международные организации в КНДР испытывают значительные трудности в работе из-за введенных в стране жестких карантинных мер для защиты от нового коронавируса. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал ряд сотрудников зарубежных представительств, работающих в Пхеньяне. В течение двух недель для иностранцев полностью закрыт въезд и выезд с территории КНДР, при этом те, кто находится в столице республики, не должны покидать территорию посольств и пределов дипломатического городка.

Когда возобновится авиасообщение

Несколько прохожих, которые встретились корреспонденту в пятницу на улицах пхеньянского дипгородка, задали один и тот же вопрос: когда будет восстановлено авиасообщение между Пхеньяном и Владивостоком? Дело в том, что как только в соседнем Китае разразилась эпидемия нового коронавируса, власти КНДР приняли решение в качестве превентивной меры против распространения заболевания полностью приостановить международные авиарейсы и отправку пассажирских поездов. Причем транспортное сообщение было закрыто даже с Россией, где массовых случаев этого опасного заболевания не зафиксировано.

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По словам одного из сотрудников пхеньянского офиса Продовольственной организации ООН, международные представительства в КНДР из-за отсутствия транспортного сообщения начали испытывать значительные финансовые трудности. Ранее финансирование поступало с прибывающими в страну иностранцами, так как банки народной республики отрезаны от мировой банковской системы и сделать денежный перевод сюда невозможно. "До конца февраля денег еще хватит, если максимально урежем все расходы, - отметил собеседник. - А вот как будем жить в марте, пока не знаем, возможности доставить деньги в Пхеньян пока нет".

Ряд международных организаций в КНДР были вынуждены внести серьезные коррективы в свою работу из-за того, что их сотрудники не могут добраться в Пхеньян при отсутствии авиасообщения. В частности, канадский Институт английского языка был вынужден отменить занятия в пхеньянских школах и университетах. Ни один из его преподавателей не смог попасть в столицу народной республики после окончания зимних каникул.

Представитель швейцарской благотворительной организации в свою очередь рассказал, что не может покинуть КНДР после завершения срока своего контракта. "Я уже упаковал чемоданы и вынужден ждать первого самолета, чтобы улететь домой", - сказал он. Тех, кто не может уехать после завершения командировки, в Пхеньяне в настоящее время немало.

Один из дипломатов посольства Индии отметил, что, помимо сложностей, связанных с работой, он испытывает значительный психологический дискомфорт. "Такое ощущение, что мы оказались полностью отрезанными от внешнего мира, и не сможем покинуть Пхеньян даже в случае возникновения какой-либо непредвиденной экстренной ситуации", - пояснил он.

Ситуация осложняется тем, что ответа на вопрос о сроках возобновления авиасообщения в настоящее время в Пхеньяне нет ни у кого. 13 февраля МИД КНДР уведомил иностранные посольства и международные организации о том, что введенный ранее карантин продлевается до 1 марта, при этом о планах возобновить полеты из Пхеньяна во Владивосток или Пекин не было сказано ни слова.

Улицы опустели

В соответствии с введенным карантином сотрудникам посольств и международных организаций ограничено передвижение по Пхеньяну. Временно недоступны рестораны, магазины, рынки и другие заведения, которые обеспечивали привычную жизнедеятельность иностранцев в столице КНДР. Единственное место, разрешенное для посещений, это продовольственный магазин "Пхеньян санджом" на территории дипломатического городка.

В связи с тем, что поехать никуда нельзя, автомобили на парковке перед жилыми домами стоят без движения. За две недели карантина машины покрылись слоем черной угольной сажи, которая в зимнее время в большом количестве присутствует в пхеньянском воздухе. На загрязненном капоте одного из автомобилей кто-то вывел слово "вирус".

После введения карантина на территории пхеньянского дипломатического городка практически невозможно увидеть детей. Металлические ворота находящейся в дипгородке школы для иностранцев все это время оставались закрытыми. На площадку перед жилыми домами дети тоже не выходят - видимо, их не отпускают родители.

Карантин из-за коронавируса

Ранее власти КНДР в качестве превентивной меры против распространения коронавируса на неопределенный срок приостановили международные авиарейсы и отправку пассажирских поездов из Пхеньяна в Китай и Россию. МИД народной республики уведомил иностранных дипломатов, что покидать пределы страны им временно запрещено. Всем иностранцам предписывается до 1 марта 2020 года не покидать пределы посольств, а также дипломатического квартала столицы КНДР.

Ряд иностранцев и граждан КНДР, которые вернулись в страну из-за границы после 13 января, помещены в карантин по месту своего проживания.

При этом, по сообщению центральной газеты народной республики "Минчжу Чосон", в настоящее время в КНДР не зафиксировано ни одного случая заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Теги
КНДРКитайКитайская вирусная пневмония
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