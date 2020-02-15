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Китайская вирусная пневмония

СМИ: в Японии хотят попробовать лечить коронавирус препаратами от СПИДа

Речь идет о лекарстве американского производства

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии решило провести клинические испытания препаратов от СПИДа для лечения пациентов с коронавирусом в связи с продолжающимся распространением заболевания. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK.

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По его сведениям, речь идет о лекарстве американского производства. Отмечается, что оно уже было успешно протестировано на одном из пациентов с коронавирусом. Тесты проводились в прошлом месяце в одном из крупных медицинских центров в районе Синдзюку, после них состояние заразившегося улучшилось.

Теперь ведомство намерено провести полноценные клинические испытания на большем числе пациентов с этим заболеванием, которым будут вводить препарат от СПИДа. Затем специалисты оценят безопасность и эффективность этого метода лечения. Ранее врачи в Таиланде также успешно применили препараты от гриппа и СПИДа для лечения пожилой пациентки с коронавиурсом.

Общее число зараженных новым коронавирусом в Японии на данный момент составляет 259. Большинство из них - пассажиры и экипаж американского круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Иокогама.

Теги
ЯпонияКитайская вирусная пневмония
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