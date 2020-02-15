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Китайская вирусная пневмония

В США рассчитывают к ноябрю подготовить 150 млн доз вакцины от коронавируса

По словам главы Национального совета по торговле при Белом доме Питера Наварро, "пять крупных компаний в США занимаются таким же масштабным проектом, как Манхэттенский"

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Пять крупных американских фармацевтических компаний рассчитывают к ноябрю подготовить 150 млн доз вакцины от нового коронавируса, вызвавшего вспышку пневмонии в Китае. Об этом сообщил в пятницу в эфире телеканала Fox News глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

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"Пять крупных компаний в США занимаются таким же масштабным проектом, как Манхэттенский (создание ядерного оружия - прим. ТАСС). Будем надеяться, что к предстоящему ноябрю у нас будет 150 млн доз", - информировал Наварро. Как он уточнил, воплощение замысла в жизнь "потребует колоссальных усилий, исследований и разработок".

По словам главы Национального совета по торговле при Белом доме, "многообещающим представляется" экспериментальное средство под названием Remdesivir фармацевтической компании Gilead. Наварро отметил важность скорейшего начала клинических испытаний этого средства. В Вашингтоне рассчитывают, что испытания и производство средства будет возможно начать "в конце этого месяца - в середине марта", уточнил он.

Наварро напомнил, что для сертификации средства потребуется разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

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