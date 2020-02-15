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СМИ: российский художник Павленский задержан в Париже

По данным телеканала BFM, полиция разыскивала Павленского со 2 января за "причинение ущерба в составе организованной банды"

ПАРИЖ, 15 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала художника-акциониста из России Петра Павленского, распространившего ранее в сети видео интимного характера, в котором якобы фигурирует бывший кандидат в мэры Парижа от правящей французской партии "Республика на марше" Бенжамен Гриво. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник, близкий к делу.

По его данным, полиция разыскивала Павленского со 2 января за "причинение ущерба в составе организованной банды".

В пятницу газета Liberation заявила, что именно Павленский стоит за распространением видео. На своей странице в Facebook художник утверждал, что бывший кандидат, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой молодой девушкой назвал тюрьмой свою семью, а также отправил ей видео со своим участием.

После публикации видео Гриво пришлось снять свою кандидатуру с выборов. В своем сообщении он назвал распространяемое видео "гнусными нападками", которые ставят под угрозу его личную жизнь. По словам политика, он снял свою кандидатуру, чтобы "не ставить под удар свою семью".

В январе 2019 года парижский суд признал Павленского виновным в поджоге в октябре 2017 года одного из парижских филиалов Banque de France. Суд приговорил его к трем годам тюремного заключения, из них два года - условно. При этом суд оставил россиянина на свободе, поскольку он уже провел 11 месяцев в предварительном заключении. На своей странице в Facebook Павленский в послесловии к упомянутой записи указал, что находится в розыске, однако не пояснил в связи с чем. В мае 2017 года он получил политическое убежище во Франции, переехав туда с семьей после начала расследования в РФ по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении актрисы "Театра.doc" Анастасии Слониной.

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