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Распространение коронавируса нового типа

Россияне не просили об эвакуации с судна в Японии до истечения карантина

В посольстве России в Токио сообщили, что карантин продлится до 19 февраля

ТОКИО, 16 февраля. /ТАСС/. Граждане РФ, находящиеся на карантинном круизном судне Diamond Princess в порту японского города Иокогама, не обращались в российское посольство в Токио с просьбой об эвакуации до истечения срока карантина. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении дипломатического представительства.

"В настоящее время японские власти проводят обследование на предмет заражения коронавирусом всех людей, находящихся на борту Diamond Princess. Пассажиры, у которых не будет выявлен вирус, смогут покинуть корабль после завершения установленного японскими властями срока карантинного режима. От россиян не поступало обращений с просьбой об эвакуации с судна. В настоящее время исходим из того, что наши граждане продолжают оставаться на лайнере до завершения карантина, то есть ориентировочно до 19 февраля", - отмечается в сообщении.

Ранее министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като сообщил, что за сутки было выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом на Diamond Princess, а общее число заболевших достигло 355. В посольстве РФ отметили, что россиян среди зараженных нет.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту.

На борту судна находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая Россию. Карантинное судно ранее разрешили покинуть примерно 200 пожилым пассажирам в возрасте старше 80 лет. Своих граждан с судна решили эвакуировать Канада и США.

Теги
ЯпонияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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