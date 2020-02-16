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СМИ: французская полиция поместила под стражу подругу Петра Павленского

По данным телеканала BFMTV, она является уроженкой Меца, расположенного на северо-востоке Франции

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Подруга задержанного во Франции художника-акциониста из России Петра Павленского, распространившего ранее в интернете видео интимного характера, в котором якобы фигурирует экс-кандидат в мэры Парижа от партии "Республика на марше" Бенжамен Гриво, помещена под стражу. Об этом сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции.

Согласно их сведениям, 29-летняя девушка является уроженкой Меца, расположенного на северо-востоке Франции. По словам спутницы Павленского, она состоит с ним в отношениях с января 2019 года. Отмечается, что девушка была задержана в субботу. В тот же день она дала показания полиции. По сведениям правоохранителей, видео с предполагаемым участием Гриво было также направлено Павленским его подруге.

Ранее российский художник-акционист Петр Павленский на своей странице в Facebook разместил ссылку на интернет-ресурс, на котором было выложено видео и фрагменты переписки. В своем сообщении он заявил, что на этих кадрах, где невозможно доподлинно установить личность автора, фигурирует Бенжамен Гриво. Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некоей молодой девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей видео со своим участием. Сам Гриво после обнародования видео объявил о прекращении своей кампании.

В субботу днем полиция задержала Павленского при выходе из отеля в 16-м районе Парижа. Он находился в розыске со 2 января за "причинение ущерба в составе организованной банды". По данным источников в полиции, 31 декабря Павленский стал участником драки. В настоящий момент он также находится под стражей.

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