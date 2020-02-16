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Распространение коронавируса нового типа

У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Всего на борту было около 400 американцев
Описание
© AP Photo/Jae C. Hong

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама. Об этом сообщает в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на американского вирусолога, директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Фаучи входит в созданную главой Белого дома Дональдом Трампом специальную группу по борьбе с распространением заболевания.

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"44 гражданина США, которые путешествовали на борту круизного судна Diamond Princess, заражены", - сказал он. Всего на борту было около 400 американцев.

Соединенные Штаты начали эвакуацию своих граждан с лайнера.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту.

На борту судна находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая Россию. На данный момент известно о 355 случаях заражения коронавирусом на Diamond Princess. Россиян среди заболевших нет.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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