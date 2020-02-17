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Распространение коронавируса нового типа
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Число умерших от коронавируса в Хубэе возросло до 1696

Выздоровели 6639 жителей

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Число зараженных новым коронавирусом в провинции Хубэй в центральной части Китая за весь период превысило 58,1 тыс. человек, из них умерли 1696, выздоровели 6639 жителей. Об этом сообщил в понедельник комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

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В воскресенье утром власти проинформировали о более чем 56,2 тыс. заболевших, 1596 жертвах и 5623 выздоровевших. По обновленным данным, официальный уровень смертности в Хубэе составил порядка 2,91 % вместо 2,83% днем ранее.

Как отмечается в распространенном заявлении, число инфицированных в административном центре Хубэя городе Ухане, считающемся главным источником распространения пневмонии, превысило 41,1 тыс. На втором и третьем месте - Сяогань и Хуанган, где число зараженных составило порядка 3,2 тыс. и 2,8 тыс. соответственно. Еще в четырех городах региона показатель превышает 1 тыс.

Согласно оценке врачей, более чем 8 тыс. инфицированных в Хубэе находятся в тяжелом состоянии, а свыше 1,7 тыс. заразившихся - в критическом. Под наблюдением медиков также насчитывается порядка 71,6 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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