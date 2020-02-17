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Распространение коронавируса нового типа

Международная миссия ВОЗ прибыла в Китай для изучения нового коронавируса

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан уточнил, что в составе команды есть в том числе специалисты из США

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по изучению нового коронавируса прибыла в Китай. Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

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"Насколько мне известно, иностранные эксперты в составе международной миссии ВОЗ в Китае прибыли в Пекин. Они уже приступили к работе [по исследованию ситуации вокруг нового коронавируса]", - сказал дипломат. По его словам, "в составе команды есть в том числе специалисты из Соединенных Штатов".

Как сообщил в понедельник Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, эксперты посетят Пекин, а также провинции Гуандун на юге страны и Сычуань на юго-западе КНР для "ознакомления с ситуацией распространения коронавируса на местах".

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что миссия экспертов ВОЗ в Китае будет состоять из 12 международных специалистов и такого же числа их китайских коллег. Цель такого взаимодействия будет состоять в том, чтобы получить дополнительные знания о вспышке болезни для "глобального ответа" на нее.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число летальных исходов в Китае приближается к 1,8 тыс., выздоровели свыше 10,8 тыс., число зараженных превысило 70,5 тыс. человек.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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