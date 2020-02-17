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Распространение коронавируса нового типа
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Роспотребнадзор готов предложить меры по усилению ответственности за нарушение карантина

Глава ведомства Анна Попова отметила, что в систему санитарного эпидемиологического благополучия необходимо внести изменения
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Владимир Гердо/ТАСС
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор намерен предложить меры по усилению ответственности за нарушение карантинного режима в связи с коронавирусом. Об этом в понедельник сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.

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"Мы готовы будем предложить вам изменения <...> по усилению ответственности, по усилению карантинного режима и так далее", - сказала она.

По ее словам, система санитарного эпидемиологического благополучия, сложившаяся в России еще в начале прошлого века, развивается и защищает население от инфекционных заболеваний. Те инструменты, которыми она в настоящее время располагает, считались какое-то время достаточными, но поскольку мир меняется, изменения необходимы, добавила она.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число летальных исходов в Китае приближается к 1,8 тыс., выздоровели свыше 10,8 тыс., число зараженных превысило 70,5 тыс. человек.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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