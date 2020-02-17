Дольче и Габбана финансируют исследования нового коронавируса

РИМ, 17 февраля. /ТАСС/. Известные итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана профинансировали проект международного университета Humanitas в Милане по исследованию нового коронавируса (2019-nCoV). Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном пресс-релизе дизайнеров и научно-учебного учреждения.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

В тексте отмечается, что профессор Альберто Мантовани, обладающий международным признанием, совместно с вирусологами Элизой Виченци и Массимо Клименти занимается изучением того, как реагирует иммунная система человека на новый коронавирус.

"Мы чувствуем необходимость сделать что-то, чтобы справиться с этим вирусом, который, начиная с Китая, грозит всему человечеству. На фоне человеческой трагедии таких масштабов любое действие может показаться мизерным. Поддержка научного сообщества в поиске лечения - моральная обязанность, и, надеемся, наш вклад может быть полезным", - говорится в заявлении дизайнеров.

Ранее они уже сотрудничали с университетом, финансируя стипендионные фонды. Сумма их пожертвования не указывается.