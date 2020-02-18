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Путин поддержит законопроект "Единой России" по индексации пенсий пенсионерам-опекунам

Это очень правильное и справедливое решение, отметил президент
Президент РФ Владимир Путин и лидер фракции партии "Единая Россия" в Госдуме РФ Сергей Неверов Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и лидер фракции партии "Единая Россия" в Госдуме РФ Сергей Неверов
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером фракции "Единой России" в Думе Сергеем Неверовым обещал поддержать решение, которое партия предложила по индексации пенсий пенсионерам-опекунам.

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"Хорошо. Это очень правильное и справедливое решение", - сказал президент в ответ на просьбу Неверова поддержать подготовленный законопроект.

Лидер фракции "Единая Россия" напомнил, что Путин давал поручение правительству найти решение вопроса по индексации пенсий пенсионерам-опекунам. "Мы достаточно плотно проработали с правительством разные варианты. Такое решение найдено, законопроект коллегами-депутатами фракции "Единая Россия" подготовлен и внесен", - сообщил Неверов, добавив, что инициатива может быть принята в весеннюю сессию.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании 12 февраля рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, восстанавливающий индексацию страховых пенсий для опекунов. Авторами документа выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев.

Инициативой предлагается с 1 июля 2020 года индексировать пенсии для опекунов и попечителей, исполняющих свои обязанности возмездно по договору.

По предварительной оценке, будет повышен уровень пенсионного обеспечения 29,6 тыс. опекунов, следует из сопроводительных материалов. Расходы бюджета на эти цели в 2020-2022 годах должны составить более 4,7 млрд рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичНеверов, Сергей ИвановичРоссияИсаев, Андрей Константинович"Единая Россия"
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