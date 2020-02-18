Захарченко рассказал, что может стать портным в колонии

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Осужденный экс-полковник Дмитрий Захарченко рассказал, что может начать работать портным в колонии, но сам он выбрал бы профессии электрика или повара. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Второго Западного кассационного суда, где рассматривается жалоба на приговор.

"Я вышел из ШИЗО и узнал новость, что идет согласование, чтобы я был швеей. У меня, правда, жуткая аллергия. Я бы хотел выучиться на электрика, а больше хотел бы стать поваром, но меня не берут, вдруг я потолстею там", - сказал он по видеосвязи из колонии.

Ранее адвокат Захарченко Александр Горбатенко рассказывал, что экс-полковник трудится в колонии помощником швеи.