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Дело полковника Захарченко

Захарченко рассказал, что может стать портным в колонии

Сейчас экс-полковник трудится помощником швеи
Дмитрий Захарченко Андрей Васильев/ТАСС
Описание
Дмитрий Захарченко
© Андрей Васильев/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Осужденный экс-полковник Дмитрий Захарченко рассказал, что может начать работать портным в колонии, но сам он выбрал бы профессии электрика или повара. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Второго Западного кассационного суда, где рассматривается жалоба на приговор.

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"Я вышел из ШИЗО и узнал новость, что идет согласование, чтобы я был швеей. У меня, правда, жуткая аллергия. Я бы хотел выучиться на электрика, а больше хотел бы стать поваром, но меня не берут, вдруг я потолстею там", - сказал он по видеосвязи из колонии.

Ранее адвокат Захарченко Александр Горбатенко рассказывал, что экс-полковник трудится в колонии помощником швеи.

Теги
РоссияДело полковника Захарченко
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