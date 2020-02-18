Мать Винника обратилась к Макрону с просьбой обеспечить права ее сына

ПАРИЖ, 18 февраля. /ТАСС/. Мать находящегося под стражей во Франции россиянина Александра Винника Вера Винник попросила французского президента Эмманюэля Макрона обеспечить права ее сына на беспристрастное разбирательство.

"Прошу вас обеспечить равные с европейскими гражданами права, которых он в настоящее время лишен, на беспристрастнее и объективное разбирательство", - зачитала Винник обращение к Макрону во вторник на пресс-конференции в Париже.

По словам Винник, ее сыну "не позволяют общаться с детьми и со смертельно больной супругой под предлогом их предполагаемого вмешательства в расследование". "Все говорит о том, что честного и беспристрастного рассмотрения дела моего сына здесь ждать не приходится", - сказала она.

Винник заявила, что ее сына "обвиняют во Франции в совершении преступления, к которому он не имеет ни малейшего отношения, что легко доказать". "Для этого нужно обеспечить право на защиту, чтобы он мог доказать свою невиновность", - подчеркнула она.

Свое обращение Винник передала в посольство РФ в Париже.