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Распространение коронавируса нового типа
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Прошедшие карантин пассажиры лайнера Diamond Princess начали сходить на берег в Японии

Для транспортировки спускающихся на берег выделены 16 автобусов
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© Алексей Заврачаев​/ТАСС

ИОКОГАМА /Япония/, 19 февраля. /ТАСС/. Первая группа пассажиров круизного лайнера Diamond Princess после двух недель пребывания в карантине начала в среду сходить на берег в портовом городе Иокогама, передают корреспонденты ТАСС с места событий.

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По данным японского Минздрава, в первую группу входят около 500 человек, у которых не было обнаружено коронавируса. В посольстве РФ в Токио ТАСС ранее сообщили, что в число покидающих судно включены два гражданина России. В целом в первой группе преобладают пожилые люди. Для транспортировки спускающихся на берег выделены 16 автобусов, которые оплачивает компания - оператор круизного лайнера. Она же берет на себя прочие расходы по пребыванию пассажиров на берегу. Японские власти разместили в порту Иокогамы журналистов на значительном расстоянии от лайнера. Какие-либо контакты с пассажирами в момент схода на берег полностью исключены.

Ранее министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като объявил, что пассажиры и члены команды Diamond Princess, у которых не выявлено нового коронавируса, получат возможность покинуть судно после 18 февраля. По его словам, этот процесс должен завершиться к 21 февраля. В то же время пассажиры, находившиеся в каютах с заразившимися, останутся на борту под наблюдением, даже если у них самих вирус не выявлен.

Общее число заразившихся коронавирусом на лайнере в данный момент составляет 542 человека. Среди них есть гражданин РФ, он госпитализирован. Также в больницу помещена его жена, у которой вирус не диагностирован, однако она находится под наблюдением врачей в связи с риском заражения.

Круизное судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось туда 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус и который, судя по всему, был источником инфекции на лайнере. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, на судне, где находились около 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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