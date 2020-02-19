Главный нарколог Минздрава рассказал, что провоцирует рост числа наркоманов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Толерантное отношение общества к наркотикам в России, навязанное, в частности, западным примером легализации наркотических веществ, может привести к увеличению наркозависимых в стране в течение ближайших нескольких лет. Такое мнение ТАСС высказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на результаты исследования Института социологии РАН сообщила, что в России растет количество людей, нерегулярно употребляющих психоактивные вещества и считающих, что они контролируют их потребление. Как уточняет газета, такие люди не состоят на учете в наркодиспансерах, не имеют проблем с правоохранительными органами и внешне не отличаются от здорового населения.

"Опасность ситуации в том, что общество подготавливается к толерантному отношению к потреблению наркотиков. А эти люди, которые даже эпизодически употребляют наркотики, при совпадении других факторов риска - генетических, психологических, социальных - станут больными. И если эта тенденция продолжится, то через какое-то время, думаю, года через два-три, мы получим увеличение количества больных", - сказал Брюн.

Нарколог пояснил, что потребителем можно назвать человека, который хотя бы раз пробовал то или иное вещество, а наркозависимый - пациент, имеющий определенную клиническую картину заболевания. По его словам, рост периодически употребляющих наркотики людей может быть связан с большим количеством ночных клубов и заведений, где молодежь принимает наркотические и психоактивные вещества с целью отдохнуть и расслабиться. "Это не постоянное потребление, но количество потребителей, пока не больных, действительно растет. Это связано с популяризацией, легализацией наркотиков на Западе. И я думаю, что это такое косвенное влияние западной идеологии на нашу ситуацию", - заключил Брюн.

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев ранее сообщил, что порядка 10 неправительственных организаций (НПО), признанных в России нежелательными, продвигают в стране из-за рубежа идею легализации употребления наркотиков. В связи с этим комиссия подготовила законодательные инициативы против популяризации иностранными НПО употребления наркотиков несовершеннолетними.

Статистика

По данным МВД, уровень заболеваемости наркоманией сократился в России за последние 10 лет, но в два раза выросло количество лиц с зависимостью от новых психоактивных веществ. Ежегодно в России от наркотиков погибают более 4 тыс. человек. Социологические исследования показывают, что число респондентов, потребляющих наркотики как регулярно, так и эпизодически, оценивается в 1,9 млн человек, или 1,3%. По данным опросов, с предложением попробовать наркотики сталкивается порядка 22% опрошенных граждан. Каждый четвертый респондент имеет в кругу общения лиц с опытом потребления наркотиков.

В проекте новой стратегии государственной антинаркотической политики на период до 2030 года МВД обозначило 14 угроз национальной безопасности в сфере контроля за оборотом наркотиков, среди которых пропаганда наркотических веществ в интернете и попытки ряда стран легализовать наркотики.