Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.

По словам министра Антона Котякова, более 3 млн получателей социальных пенсий с 1 апреля будут получать повышенные пенсии.

Самой малочисленной группой пенсионеров в России являются получатели социальных пенсий. Это люди, которые не заработали необходимый для получения страховой пенсии трудовой стаж. Индексация таких пенсий осуществляется с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший 2019 год. Так, соцпенсии проиндексируют на 6,1%.

Одновременно, исходя из соответствующих размеров социальных пенсий, будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению проходивших военную службу по призыву, военнослужащих, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пенсии граждан, пострадавших из-за техногенных или радиационных катастроф, и другие.

"Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек - получатели социальных пенсий", - пояснил Котяков.

Как сообщили в Минтруде, расходы на индексацию составят 2,41 млрд рублей в месяц, или 21,7 млрд рублей до конца текущего года.