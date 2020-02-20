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Распространение коронавируса нового типа

Власти Японии заявили, что не запугивали эксперта за слова о хаосе на Diamond Princess

Ранее профессор медицины Кэнтаро Ивата заявил, что на лайнере царит хаос, плохо соблюдаются условия карантина, смешаны зараженная и так называемая чистая зоны, отсутствуют нужные специалисты

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии не оказывало давления на профессора медицины, который обвинил власти в хаосе на борту стоящего в карантине круизного лайнера Diamond Princess, однако затем удалил этот материал из интернета. С таким утверждением выступил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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"Правительство, - сказал он, - не имеет к этой истории отношения". Генсек кабинета подчеркнул, что власти "прилагают все силы к тому, чтобы сдержать распространение инфекции, и впервые столкнулись с массовым заражением пассажиров круизного судна".

Профессор медицины Кэнтаро Ивата из Университета Кобе разместил в YouTube два сюжета на японском и английском языках. На основе собственного опыта он заявил, что на лайнере царит хаос, плохо соблюдаются условия карантина, смешаны зараженная и так называемая чистая зоны, отсутствуют нужные специалисты. Японский ролик собрал более миллиона просмотров, однако в четверг профессор снял эти материалы и извинился за доставленное беспокойство.

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента сообщил в четверг, что Кэнтаро Ивата 18 февраля прибыл на борт лайнера Diamond Princess в составе группы медиков, занимающихся чрезвычайными ситуациями. "Однако профессор, - отметил министр, - не выполнял должным образом свои обязанности, и его попросили покинуть судно". На борту лайнера он находился лишь около двух часов.

Общее число заразившихся коронавирусом на Diamond Princes, который стоит в порту города Иокогама, составляет 621 человек. Среди них есть три гражданина РФ.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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