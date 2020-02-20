В Приморье рассказали, как закрытие пассажирского сообщения с Китаем повлияло на регион

ВЛАДИВОСТОК, 20 февраля. /ТАСС/. Введенные Россией ограничения на пассажирское сообщение с Китаем ощутимо сказалось на бизнесе и даже повседневной жизни Приморья, для которого именно КНР остается во многом главным международным партнером. Гостей из Китая больше не видно на улицах и в магазинах, крупнейшее в регионе казино осталось без основных посетителей, а межнациональным семьям приходится решать непростые миграционные проблемы. О том, как сегодня живет Приморский край без сообщения с Китаем, узнали корреспонденты ТАСС.

Россия с 1 февраля ограничила авиасообщение с КНР, где выявлена вспышка вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV) пневмонии. Региональные регулярные рейсы между странами закрыты, полеты из Москвы продолжают выполнять несколько авиакомпаний. С 14 февраля между Россией и Китаем официально закрыто чартерное авиасообщение.

Большие трудности из-за двусторонних миграционных ограничений испытывают в этот момент межнациональные семьи. Так, в сложную ситуацию попала русско-гонконгская семья Болтенковых с маленьким ребенком, которая приехала в Приморье в конце января, спасаясь от эпидемии. Дед трехмесячного малыша, президент Федерации рыболовного спорта Приморья Александр Ермолаев в начале февраля обратился к властям и общественности с просьбой помочь в продлении визы для матери и ребенка, которые успели выехать из Гонконга (специальный административный район Китая) по безвизовому режиму.

"В связи с инфекцией из Гонконга прибыла часть моей семьи, это сын, невестка - гражданка Китая и внук - гражданин Китая. По законодательству, у нас с Гонконгом безвизовый режим, но всего 14 дней. Получается, что они должны выехать 10 февраля из России. Мы на семейном совете решили, что внук должен иметь гражданство России. Но я столкнулся с паспортно-визовой службой Приморского края", - рассказал Ермолаев в обращении.

По его словам, в службе долго не хотели принимать документы на оформление гражданства ребенку и не смогли помочь в решении вопроса о том, чтобы его мать также могла продлить свое законное пребывание в России. Как рассказал Ермолаев ТАСС, временный выход из ситуации удалось найти только после обращения к губернатору Приморья Олегу Кожемяко, который дал гарантию, что семью не депортируют.

"У нас все документы в наличии, но на свидетельстве о рождении ребенка - нету апостиля (форма легализации документов). Если бы дети знали об этом при выезде, они бы проставили этот апостиль, это занимает четыре часа. Но сейчас в Гонконге уже закрыто сообщение. Тем не менее, благодаря губернатору, нас пока не заставляют возвращаться", - добавил Ермолаев.

Владивосток пустеет без гостей

В Приморском крае большую часть иностранного турпотока много лет составляют граждане Китая. Из более чем 940 тыс. иностранцев, которые посетили регион в 2019 году, 456 тыс. были гражданами КНР. Без них Владивосток заметно опустел. На дорогах перестали появляться большие туристические автобусы, в кафе и ресторанах центра города теперь очень просто найти свободные места, а сувенирные и ювелирные магазины лишились стабильного спроса от тургрупп из Китая.

Тем не менее, большая часть туристической индустрии остается на плаву как за счет активно продолжающих въезжать корейских туристов, так и за счет привычки готовиться к "низкому" зимнему сезону, когда количество иностранцев резко уменьшается. "Зима для нас всегда является "низким сезоном", поэтому эта ситуация повлияла не так заметно, как если бы это происходило в пиковые летние месяцы, - рассказал ТАСС исполнительный директор ООО "Джи 1 Интертейнмент" (инвестор крупнейшего в Приморье казино Tigre de Cristal) Стелианос Тсифетакис. - Но пока слишком рано давать какие-либо комментарии о серьезности финансовых последствий, поскольку мы не можем предсказать, когда стабилизируется эпидемиологическая ситуация, а туристическая отрасль и авиасообщение с северо-восточной Азией придут в норму".

Собеседник агентства добавил, что руководство казино сохраняет строгий контроль над расходами, консервативную финансовую политику и располагает ресурсами для преодоления даже длительной неблагоприятной ситуации. Многие постоянные посетители только отложили запланированное посещение комплекса, но не отменили его, поэтому их возвращения в казино ждут после восстановления турпотока.

По словам Дмитрия Павлова, директора Агентства международного туризма "Катюша", которое работает с китайскими туристами в Приморье, китайцы действительно составляют большую долю иностранных гостей в регионе. При этом каждую зиму их поток сильно сокращается, и местная туриндустрия готовится к этому заранее.

"Мы привыкли к тому, что зимой туристов из КНР у нас мало. Конечно, сейчас их вообще нет, но, можно сказать, что все участники рынка к этому привыкли. Сейчас есть время подготовиться к "высокому сезону". Мы уверены, что китайское правительство и китайский народ найдут выход из положения, преодолеют трудности, как это происходило со всеми подобными заболеваниями последних лет. А в мае, как обычно, жители КНР снова начнут массово приезжать в Приморский край", - сказал Павлов.

На стройках недостатка нет

Остальные отрасли экономики Приморья от отсутствия двустороннего сообщения пострадали в гораздо меньшей степени. Так, запрет на въезд китайских рабочих, который Россия также приостановила с 20 февраля, не окажет серьезного влияния и на строительную отрасль Приморья, считает председатель совета Ассоциации "Альянс строителей Приморья" Сергей Федоренко. По его словам, граждане КНР трудятся всего на одном предприятии - судостроительном заводе "Звезда".

"Около трех лет назад зарплата китайского строителя составляла $1400 или около 100 тыс. рублей. Приморские предприятия сейчас платят специалистам около 40-60 тысэ рублей, и рабочие из КНР просто перестали к нам приезжать. Сейчас только "Звезда" привлекает их в строительстве. Так что влияния на строительную отрасль Приморья временный запрет не окажет", - разъяснил Федоренко и добавил, что на приморских стройках чаще работают уроженцы Средней Азии.

Сложности может испытать разве что компания-инвестор, выкупившая два недостроенных отеля (строительство начиналось для корпорации Hyatt ("Хаятт") во Владивостоке. Она планировала выписать из КНР 500 рабочих по квоте чтобы достроить одну из гостиниц к Восточному экономической форуму в сентябре. Но из-за эпидемии коронавируса с привлечением иностранной рабочей силы пока приходится ждать.

Как рассказал в конце января представитель компании во время посещения объектов вице-премьером Юрием Туртневым, на объектах пока работает 50 строителей.

Коронавирус 2019-nCoV

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае превысило 2 тыс., выздоровели более 14,3 тыс., инфицированы более 74,1 тыс. человек.