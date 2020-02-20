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Стрельба в Ханау

Власти Ханау отменили традиционное карнавальное шествие в связи со стрельбой

Обер-бургомистр Клаус Камински подчеркнул, что последние часы "являются самыми горькими и грустными часами, которые когда-либо переживал город в мирное время"

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Власти германского города Ханау (федеральная земля Гессен) отменили запланированное на 22 февраля традиционное карнавальное шествие в связи с нападением минувшей ночи. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

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"Карнавальное шествие в центре города 22 февраля отменяется", - отмечается в сообщении. Последние часы "являются самыми горькими и грустными часами, которые когда-либо переживал город в мирное время", подчеркнул обер-бургомистр Клаус Камински.

Вечером на рыночной площади в Ханау состоится траурная церемония в память о жертвах трагедии. Запланированный на вторую половину дня форум на тему городского развития также отменяется.

Теги
ГерманияСтрельба в Ханау
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