Последний эвакуированный из Уханя покинул санаторий под Тюменью после карантина

ТАСС, 20 февраля. Последний из 144 эвакуированных из китайского Уханя в санаторий "Градостроитель" под Тюменью, где был организован обсервационный госпиталь, покинул учреждение.

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Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Военные самолеты 5 февраля доставили 144 человека, среди которых граждане РФ, других стран ЕАЭС и Украины, в Тюмень из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. Карантинный период завершен, все люди здоровы.

"Он уже находится в аэропорту. В "Градостроителе" больше не осталось тех, кого эвакуировали", - сказали в пресс-службе.