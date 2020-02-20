Захарова: посольство РФ оказывает необходимую помощь россиянам с круизного судна в Японии

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Японии поддерживает постоянную связь с россиянами, находящимися на борту круизного лайнера Diamond Princess в Иокогаме, и готово оказывать им необходимое содействие в решении консульских и визовых вопросов. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Посольство РФ в Японии с первых дней карантина находится на связи с находящимися на судне россиянами, - отметила она. - Их там было 24 человека. 19-20 февраля японская сторона объявила о завершении карантина для шести граждан РФ, которым оформлены сертификаты об отсутствии коронавируса и прохождении 14-дневного карантина. При содействии посольства они размещены в гостиницах. Посольство также готово оказывать необходимое содействие в решении консульских и визовых вопросов россиянам - пассажирам лайнера, которые оказались в сложной ситуации".

В связи с распространением коронавируса официальный представитель дипведомства призвала россиян, выезжающих за рубеж, обращать внимание на аккаунты в социальных сетях и сайты российских загранучреждений, а также пользоваться телефонами горячей линии для получения помощи и необходимой информации.

По словам Захаровой, российская сторона внимательно следит "за мерами, предпринимаемыми правительством Японии в связи с распространением коронавируса среди пассажиров и членов экипажа упомянутого судна". "Как мы понимаем, ситуация далека от оптимистичной, - добавила она. - За 14 дней карантина число инфицированных возросло в 60 раз. Только сегодня вирус был диагностирован еще у 79 человек. Таким образом, общее число заболевших составляет 621 человек. К сожалению, есть два летальных исхода".