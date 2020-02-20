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Стрельба в Ханау

Берлинале откроется минутой молчания в память о жертвах нападения в Ханау

Мероприятие проводится уже в 70-й раз

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Юбилейный, 70-й международный Берлинский кинофестиваль (Берлинале) откроется в четверг в германской столице минутой молчания в память о жертвах трагедии в городе Ханау, где 43-летний немец открыл огонь в двух кальянных, убив девять человек.

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"Наши соболезнования семьям погибших. Берлинале выступает за толерантность, взаимоуважение и гостеприимство", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте кинофестиваля. "Фестиваль против насилия и расизма", - подчеркнули организаторы. "Во время церемонии открытия 70-й Берлинале почтит минутой молчания память жертв в Ханау", - отмечается в сообщении.

Берлинский кинофестиваль откроется позднее в четверг показом драмы "Мой год Сэлинджера" (My Salinger Year) канадского режиссера Филиппа Фалардо.

Теги
ГерманияСтрельба в Ханау
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