Берлинале откроется минутой молчания в память о жертвах нападения в Ханау

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Юбилейный, 70-й международный Берлинский кинофестиваль (Берлинале) откроется в четверг в германской столице минутой молчания в память о жертвах трагедии в городе Ханау, где 43-летний немец открыл огонь в двух кальянных, убив девять человек.

"Наши соболезнования семьям погибших. Берлинале выступает за толерантность, взаимоуважение и гостеприимство", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте кинофестиваля. "Фестиваль против насилия и расизма", - подчеркнули организаторы. "Во время церемонии открытия 70-й Берлинале почтит минутой молчания память жертв в Ханау", - отмечается в сообщении.

Берлинский кинофестиваль откроется позднее в четверг показом драмы "Мой год Сэлинджера" (My Salinger Year) канадского режиссера Филиппа Фалардо.