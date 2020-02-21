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Оскар-2020

Трамп возмущен победой "Паразитов" на "Оскаре"

Президент США удивился, что Американская киноакадемия отдала приз в главной номинации фильму из Южной Кореи
Президент США Дональд Трамп REUTERS/Kevin Lamarque
Описание
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS/Kevin Lamarque

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил несогласие с тем, что южнокорейская картина "Паразиты" (Gisaengchung, 2019) получила премию "Оскар" в этом году. Об этом он заявил в четверг вечером, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Колорадо. Трансляцию вели американские телеканалы.

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"Победителем стал фильм из Южной Кореи. Что за черт? - прокомментировал Трамп. - У нас достаточно проблем с Южной Кореей в торговле, а им дают награду за лучший фильм. Это хорошо? Не знаю". "Верните "Унесенных ветром", "Сансет бульвар", так много прекрасных фильмов, а победитель - из Южной Кореи, - сказал президент. - Такое раньше было?"

9 февраля лента "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм" на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Теги
СШАРеспублика КореяТрамп, ДональдОскар-2020
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