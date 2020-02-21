CNN: эвакуированные с Diamond Princess 11 американцев оказались заражены коронавирусом

ТАСС, 21 февраля. Проходившие обследование в медицинском центре Университета Небраски 11 из 13 эвакуированных с борта круизного судна Diamond Princess в городе Иокогама американцев оказались инфицированы новым коронавирусом. Об этом в четверг сообщил телеканал CNN со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Карантин на лайнере Diamond Princess. Что происходит?

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По их данным, общее число случаев заражения коронавирусом в США достигло 26.

США в понедельник эвакуировали двумя самолетами с борта Diamond Princess 380 своих граждан. Кроме того, своих жителей с лайнера эвакуировали Южная Корея, Австралия, Израиль, Канада, Гонконг. Всего таким образом было вывезено 759 человек.