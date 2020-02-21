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Распространение коронавируса нового типа

В Китае опровергли слухи об утечке коронавируса из Уханьского института вирусологии

В институте признали, что слухи серьезно отражаются на деятельности учреждения, но там не намерены прекращать работу

ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Слухи и ложная информация, направленная против Уханьского института вирусологии Академии наук КНР, серьезно отражаются на деятельности этого учреждения, в то же время институт не намерен прекращать своей работы. Об этом говорится в распространенном в Китае открытом письме, которое цитирует в пятницу газета "Чжунго жибао".

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Уханьский институт вирусологии, напоминается в нем, был основан в 1956 году, он является крупнейшим центром в области вирусологии в Китае. Вместе с тем, признается в письме, "после начала эпидемии институт оказался предметом слухов и противоречивых заявлений". Среди них - утверждения об искусственном происхождении вируса и о его "утечке" из лаборатории №4. Нападкам подвергается руководство института и его персонал. В частности, говорится о том, что первым заболевшим был студент-старшекурсник, а также ставится под сомнение квалификация директора института.

"Эти слухи наносят серьезный удар по нашим передовым исследованиям, подрывают исследовательскую миссию института в борьбе с эпидемией", - подчеркивается в письме. Между тем, институту и без того приходится преодолевать множество затруднений и препятствий на пути разгадки и опубликования генома вируса, выявления его штаммов для создания вакцины, поиска эффективных лекарств, проведения опытов на животных и диагностирования симптоматики заболевания.

"Оглядываясь назад на тяжелую работу на протяжении последних месяцев, мы видим явные результаты и не испытываем сожалений, - подчеркивается в документе. - Наши исследования находятся на передовой линии борьбы с эпидемией. Дайте нам возможность быть твердыми в нашей решимости, преодолеть препятствия и отдать себя полностью нашей работе и нашим исследованиям".

Теория заговора

Слухи о неестественном происхождении коронавируса нового типа опровергли эксперты в области медицины из научных институтов США, Германии, Нидерландов и других стран, сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление ученых, опубликованное в медицинском журнале The Lancet. "Мы осуждаем конспирологические теории о том, что коронавирус нового типа имеет неестественное происхождение", - отмечается в совместном заявлении 27 ученых. - Эти теории только распространяют страх, слухи и предубеждения, которые угрожают нашему глобальному сотрудничеству в борьбе с распространением вируса".

Эксперты проанализировали геномы нового возбудителя пневмонии и пришли к выводу, что "коронавирус возник в условиях живой природы, как и многие другие новые патогены". Коронавирус нового типа относится к той же группе вирусов, что SARS и MERS - возбудители тяжелого острого респираторного синдрома и ближневосточного респираторного синдрома. За последние десять лет и тот, и другой патоген унесли жизни нескольких сотен людей в Восточной Азии и на Ближнем Востоке, распространяясь через домашнюю птицу и верблюдов. Первичными переносчиками вируса 2019-nCoV, как предполагают ученые, выступали летучие мыши и змеи.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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