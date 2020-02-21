Reuters: жюри присяжных по делу Вайнштейна зашло в тупик

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Жюри присяжных в суде в нью-йоркском районе Манхэттен уведомило судью Джеймса Берка о том, что обсуждение по двум пунктам обвинения американского продюсера Харви Вайнштейна зашло в тупик. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на материалы суда.

По его информации, речь идет о пунктах обвинения, касающихся изнасилования. В случае, если Вайнштейн будет признан по ним виновным, ему грозит пожизненное тюремное заключение. Reuters при этом уточняет, что судья потребовал от жюри присяжных продолжить обсуждение дела, оно возобновится в понедельник.

В октябре 2017 года в "Нью-Йорк таймс" был опубликован материал, в котором Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах в отношении многих женщин. По сведениям издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая за это карьерное продвижение. С тех пор с обвинениями в его адрес публично выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Вайнштейн свою вину отрицает.