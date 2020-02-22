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Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать слово "королевский" в названии бренд

Отмечается, что теперь супруги сосредоточатся на создании новой организации
Меган Маркл и принц Гарри AP Photo/Frank Augstein
Описание
Меган Маркл и принц Гарри
© AP Photo/Frank Augstein

ТАСС, 22 февраля. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл больше не смогут использовать бренд Sussex Royal. Об этом в субботу сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

По информации телекомпании, семья вела переговоры о возможности сохранения за ними бренда после отказа от прав на британский престол. Однако, как сообщил корпорации представитель супругов, слово "королевский" (Royal) не может быть использовано парой из-за британских законов. Кроме того, заявки на товарный знак Sussex Royal также были отозваны. Отмечается, что теперь супруги сосредоточатся на создании новой организации весной.

Пара использовала данный бренд в названии своего сайта, а также аккаунта в Instagram. Кроме того, линия одежды под собственным брендом Sussex Royal называлась среди вероятных источников дохода принца Гарри и его супруги.

8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга через свой Insatgram заявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Это означает отказ от церемониальных обязанностей и привилегий герцога и герцогини. Супруги намерены жить как в Великобритании, так и в Северной Америке, проводя примерно одинаковое количество времени по обе стороны Атлантики, при этом выполняя свой долг "перед королевой, Содружеством наций и патронируемыми организациями".

Теги
Великобритания
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