Поезда из Улан-Батора в РФ и обратно следуют по Монголии без остановок из-за коронавируса

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Железнодорожное сообщение между Улан-Батором и Россией по территории Монголии будет осуществляться без остановок с 23 по 27 февраля, когда отмечается Цаган сар - Новый год по местному лунному календарю, в рамках мер по борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Монголии, размещенном в воскресенье на официальной странице в Twitter .

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"В дни праздника Цагаан Сар [монгольское название праздника] ограничено передвижение граждан, - говорится в сообщении. - С 8:00 23 февраля по 8:00 27 февраля приостановлены все междугородние поездки. Поезда из Улан-Батора в Россию и обратно следуют без остановок".

Российские дипломаты также отметили, что авиаперевозки будут осуществляться в обычном режиме.

В пятницу агентство МОНЦАМЭ информировало, что монгольские власти в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае решили приостановить транспортное сообщение между регионами страны с 23 по 27 февраля. По его данным, такая мера была утверждена после того, как представители 13 аймаков [административная единица, эквивалентная провинции] предложили временно перекрыть въезд в Улан-Батор.