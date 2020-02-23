{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Поезда из Улан-Батора в РФ и обратно следуют по Монголии без остановок из-за коронавируса

Железнодорожное сообщение ограничено с 23 по 27 февраля

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Железнодорожное сообщение между Улан-Батором и Россией по территории Монголии будет осуществляться без остановок с 23 по 27 февраля, когда отмечается Цаган сар - Новый год по местному лунному календарю, в рамках мер по борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Монголии, размещенном в воскресенье на официальной странице в Twitter.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"В дни праздника Цагаан Сар [монгольское название праздника] ограничено передвижение граждан, - говорится в сообщении. - С 8:00 23 февраля по 8:00 27 февраля приостановлены все междугородние поездки. Поезда из Улан-Батора в Россию и обратно следуют без остановок".

Российские дипломаты также отметили, что авиаперевозки будут осуществляться в обычном режиме.

В пятницу агентство МОНЦАМЭ информировало, что монгольские власти в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае решили приостановить транспортное сообщение между регионами страны с 23 по 27 февраля. По его данным, такая мера была утверждена после того, как представители 13 аймаков [административная единица, эквивалентная провинции] предложили временно перекрыть въезд в Улан-Батор.

Теги
РоссияМонголияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В МЧС рассказали, как доставляли россиян с Diamond Princess в Казань
На родину вернулись восемь человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС