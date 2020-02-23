В Венеции завершили карнавал раньше срока из-за коронавируса

ТАСС, 23 февраля. Венецианский карнавал завершится на два дня раньше положенного срока, в воскресенье, из-за вспышки коронавируса нового типа в Италии, все школы в городе также прекращают свою работу до 1 марта. Об этом говорится в распоряжении, подписанном губернатором Венето Лука Дзайя и министром здравоохранения Роберто Сперанца.

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"Мы подписали с министром Сперанцей распоряжение, которое предполагает отмену всех общественных мероприятий, а также закрытие школ и музеев до 1 марта", - передает слова Дзайи агентство ANSA.

Ранее губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана также подписал постановление, согласно которому все учебные заведения будут закрыты из-за распространения заболевания, вызванного коронавирусом нового типа.

Карнавал в Венеции начался 8 февраля и должен был завершиться 25 февраля, в так называемый жирный вторник. Все основные его мероприятия, включая знаменитые "полет ангела" и "шествие Марий", уже состоялись. Как сообщает ANSA, на шоу "полет орла" в воскресенье присутствовали 20 тыс. человек, что меньше, чем ожидалось. Нынешний карнавал привлек в целом меньшее число туристов, в том числе из-за коронавируса, а также из-за наводнения в ноябре. По некоторым данным, на мероприятие прибыли в этом году на 20% меньше туристов, чем в прошлом.

Общее число инфицированных вирусом нового типа в Италии за два дня достигло 132 человек. Главными очагами заболевания являются северные области страны - Ломбардия и Венето. Два человека - пожилая женщина в Ломбардии и 78-летний мужчина в Венето - скончались от заболевания, вызванного коронавирусом.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2442 летальных исхода, выздоровели почти 22,9 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приближается к 77 тыс.