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Распространение коронавируса нового типа

На итальянском острове Искья запретили въезд жителям Ломбардии, Венето и Китая

Запрет действует до 9 марта

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Власти острова Искья (южная область Кампания) запретили въезд жителям северных областей Венето и Ломбардия, где находятся два локальных очага распространения нового коронавируса в Италии. Об этом в воскресенье сообщило агентство ANSA.

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Кроме того, высаживаться на острове в Неаполитанском заливе, известном термальными источниками, запрещено гражданам Китая и всем, кто бывал в этой стране в течение последних двух недель. Запрет действует до 9 марта. Соответствующее распоряжение подписали мэры шести населенных пунктов.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 130 человек. Большинство из них из Ломбардии и Венето. По несколько случаев зарегистрированы в северных Пьемонте и Эмилии-Романье. Жертвами коронавируса в стране стали два человека - в Ломбардии и Венето, где уже приняты ограничительные меры карантина.

Теги
ИталияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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