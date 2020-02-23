СМИ: более 170 тыс. чиновников Китая приняли участие в онлайн-совещании по коронавирусу

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 170 тыс. чиновников Китая приняли участие в заседании координационного комитета по социально-экономическому развитию и борьбе с эпидемией нового коронавируса, которое состоялось в воскресенье в режиме видеоконференции. Об этом сообщила газета Global Times .

По ее данным, в совещании приняли участие "чиновники всех уровней: от членов Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), военных чиновников до партийных чиновников уровня провинций и уездов КНР". В ходе онлайн-встречи обсуждались вопросы борьбы с коронавирусом, а также достижение целей социального и экономического развития КНР на текущий год. Заседание провел председатель КНР Си Цзиньпин. Он отметил, что "эпидемическая ситуация в Китае по-прежнему остается сложной", и призвал чиновников всех уровней "продолжить усилия по борьбе с коронавирусом, стиснуть зубы", чтобы "достичь целей развития страны на этот год".

Как передает Global Times со ссылкой на экспертов, "такая масштабная встреча очень необычна, а ее онлайн-формат лишний раз подчеркивает всю значимость заседания". Как видно из опубликованных газетой скриншотов онлайн-совещания, в нем приняли участие провинция Хубэй - эпицентр вспышки коронавируса, южная провинция Гуандун, Шанхай, Тяньцзинь, Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), город центрального подчинения Чунцин, Пекин и ряд других регионов КНР. Согласно размещенным в интернете снимкам, все участники совещания были в масках, кроме председателя КНР Си Цзиньпина.

"Это было поистине историческое и знаменательное событие не только для Китая, но и для всего мира", - приводит Global Times слова доцента школы изучения марксизма Народного университета Китая (Пекин) Лу Кэли. "Еще не было страны или политической партии, способной провести такое масштабное совещание на 170 тыс. участников для обсуждения и передачи инструкций к действию от высшего руководства к чиновникам на местах", - добавил он. По словам Лу Кэли, это событие в очередной раз демонстрирует, что "защита здоровья и безопасности китайского народа является главным приоритетом КПК".