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Распространение коронавируса нового типа

Австрия приостановила железнодорожное сообщение с Италией из-за угрозы коронавируса

Ранее Вена запретила проезд поезда из Италии из-за подозрения, что два пассажира могут быть инфицированы новым коронавирусом

ВЕНА, 24 февраля. /ТАСС/. Компания "Австрийские федеральные железные дороги" приостановила движение поездов между Австрией и Италией через пограничный альпийский перевал Бреннер из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении австрийской компании в Twitter.

"В настоящее время движение поездов через Бреннер невозможно. Причиной стал официальный запрет", - говорится в сообщении компании.

В воскресенье Австрия запретила проезд поезда из Италии из-за подозрения, что два пассажира могут быть инфицированы новым коронавирусом.

Теги
АвстрияИталияРаспространение коронавируса нового типа
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