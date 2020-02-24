Опрос: более 60% американцев считают, что Трампа переизберут на пост президента

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Более 60% американцев полагают, что Дональд Трамп будет в ноябре нынешнего года переизбран на пост президента США. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, который провели телеканал CBS и исследовательская служба YouGov.

По их данным, 65% зарегистрированных американских избирателей говорят, что Трамп "определенно" или "вероятно" одержит победу на ноябрьских выборах, при этом 35% считают, что он "вряд ли" или "определенно не" выиграет. Более 90% сторонников Республиканской партии уверены, что нынешний президент останется на своем посту на второй срок, более трети демократов с этим согласны.

Только 42% сторонников Демократической партии решили, за кого они будут голосовать. Около 60% респондентов уже определились с тем, кого поддержат в ноябре.

При этом ни один из претендентов на место кандидата в президенты США от Демократической партии, согласно опросу, не имеет необходимой поддержки для того, чтобы противостоять Трампу. За самого популярного из них - сенатора Берни Сандерса - готовы отдать свои голоса только 27% американцев, которые уверены в проигрыше нынешнего хозяина Белого дома. Кроме того, отмечается в исследовании, 49% респондентов-демократов убеждены, что бывший вице-президент Джозеф Байден сможет выиграть у Трампа, а 45% полагают, что на это способен только Сандерс.

Опрос, в котором приняли участие 10 тыс. зарегистрированных избирателей, проходил с 20 по 22 февраля.

В Милуоки (штат Висконсин) 13-16 июля состоится национальный съезд Демократической партии, где будет названо имя соперника Трампа. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.