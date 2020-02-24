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Распространение коронавируса нового типа

В Гонконге число заразившихся коронавирусом возросло до 74

Среди заболевших - 68-летний пассажир круизного лайнера Diamond Princess, который прилетел из Японии в Гонконг чартерным рейсом

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 февраля. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Гонконге за выходные дни увеличилось на четыре и достигло 74. Такие сведения приводятся в распространенной в понедельник сводке департамента информации местного правительства, основанной на последних данных служб здравоохранения этого специального административного района Китая.

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"Из 74 человек, у которых был подтвержден диагноз, 60 пациентов остаются госпитализированными, 12 выписаны, оставшиеся два случая были со смертельным исходом", - уточняется в сообщении.

Среди заболевших - 68-летний пассажир круизного лайнера Diamond Princess, который прилетел из Японии в Гонконг чартерным рейсом 20 февраля. В общей сложности за последние дни местные власти зафрахтовали три самолета, которыми были вывезены из японской Иокогамы более 200 местных жителей, находившихся на борту судна. По возвращении всех их отправили в карантинный центр.

Из-за эпидемиологической угрозы в Гонконге закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия и занятия в школах. С 8 февраля в городе начал действовать режим обязательного 14-дневного карантина для всех въезжающих сюда из материкового Китая.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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