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Распространение коронавируса нового типа
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В Бахрейне зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Заболевание выявлено у жителя королевства, прибывшего из Ирана

КАИР, 24 февраля. /ТАСС/. Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Бахрейне. Об этом сообщило в понедельник Бахрейнское информационное агентство со ссылкой на Минздрав королевства.

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По информации ведомства, заболевание выявлено у подданного Бахрейна, прибывшего из Ирана. Зараженный, а также все, кто контактировал с ним, помещены на карантин в медицинский центр в Манаме под наблюдение специализированной бригады врачей. В министерстве подчеркнули, что принимают превентивные меры для предотвращения распространения вируса, в том числе отслеживая в течение 14 дней состояние здоровья прибывающих из тех стран, где выявлено наибольшее число заразившихся.

"Министерство здравоохранения призывает всех подданных и резидентов, у кого есть симптомы заболевания, вызванного COVID-19, включая жар, кашель и затрудненное дыхание, тех, кто путешествовал в одну из стран, где оно выявлено, общался с побывавшим в любой из этих стран или контактировал с инфицированным, изолировать себя и следовать указаниям медиков, а также избегать тесного контакта с другими людьми", - отметили в Минздраве, указав специальный номер, куда можно звонить в случае возникновения подозрений на заражение.

Теги
БахрейнИранКитайРаспространение коронавируса нового типа
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