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Распространение коронавируса нового типа

Alitalia вернет 40 итальянцев, которых не пустили на Маврикий из-за коронавируса

Несмотря на то, что симптомов заболевания у итальянцев нет, будет организована их доставка на родину

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Итальянская авиакомпания Alitalia сообщила, что совместно с кризисным управлением МИД Италии занимается возвращением на родину 40 итальянцев, которых не пустили на Маврикий из-за опасности распространения коронавируса. Об этом говорится в распространенном в понедельник в заявлении компании.

"В соответствии с распоряжением властей Маврикия, о котором компания не была поставлена в известность до прибытия рейса, высадка 40 итальянцев из областей Ломбардия и Венето предполагает для них обязательный двухнедельный карантин. По требованию пассажиров и при согласовании с кризисном центром МИД Alitalia организует их немедленную доставку на родину, несмотря на то, что ни у одного из них нет симптомов никаких заболеваний", - говорится в заявлении.

Ранее агентство ANSA сообщило, что власти Маврикия частично запретили высадку пассажиров, прибывших на остров рейсом Alitalia из Рима.

Число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 220 человек. Наибольшее число подтвержденных случаев заражения зарегистрированы в северной области Ломбардия, а также в соседней Венето. В обеих областях есть летальные случаи.

Ранее об ограничениях въезда итальянцев и обязательного для них карантина объявили власти Израиля и Румынии.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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